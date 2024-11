Transição: Mazinho cria comissão para entregar prefeitura a Gerlen após eleições

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos), publicou o decreto nº 128/2024 no dia 29 de outubro, oficializando a criação da Comissão de Transição Administrativa. A medida tem como objetivo assegurar uma transferência organizada e transparente da gestão atual para a futura administração, que assumirá o comando do município no período de 2025 a 2028, tendo como novo prefeito Gerlen Diniz (PP).

Conforme previsto nos artigos 58 e 66 da Lei Orgânica do Município, a comissão será presidida pelo secretário municipal de Finanças e advogado Getulião Francisco Saraiva. Além dele, o grupo inclui todos os secretários municipais e o procurador jurídico Denver Vasconcelos, além de um funcionário efetivo da prefeitura. A gestão eleita deverá indicar seis membros para receber informações essenciais sobre os programas, projetos e operações das diversas secretarias, durante a transição.

Até o momento, segundo informações obtidas pelo portal Contilnet, a equipe de transição ainda não realizou nenhuma reunião, mas os representantes da nova administração indicaram que vão nomear seus integrantes nos próximos dias. As primeiras reuniões devem acontecer logo após essa etapa.

Mazinho Serafim assegurou que todas as informações necessárias serão disponibilizadas de forma íntegra e detalhada. Ele também destacou que participará das celebrações de Réveillon em 31 de dezembro, quando, enfim, encerrará oficialmente seu segundo mandato como prefeito de Sena Madureira (2017 a 2024).

Até agora, a gestão eleita não relacionou o novo secretariado municipal.