Trocadas no nascimento: como duas mulheres descobriram aos 55 anos que não eram quem pensavam ser

Duas famílias na Inglaterra receberão indenizações no primeiro caso registrado de troca de bebês no nascimento na história do sistema público de saúde britânico.

O exame de DNA foi feito apenas por curiosidade, mas o resultado chocante forçou duas mulheres e suas famílias a reavaliar tudo o que sabiam sobre si mesmas.

Quando os amigos de Tony o presentearam com um kit de teste de DNA caseiro no Natal de 2021, ele guardou o presente no armário da cozinha e deixou lá por dois meses.

Ele só voltou a pensar no kit em fevereiro. Tony estava em casa e entediado porque sua partida semanal de golfe tinha sido cancelada pela chuva. Ele colocou uma amostra de saliva no tubo do kit, enviou tudo pelo correio para um laboratório e não pensou mais nisso por semanas.