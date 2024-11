Um dos mais altos do país: preço do litro da gasolina no interior do Acre ultrapassa os R$ 9

Após vários dias de desabastecimento, a cidade de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, recebeu nesta semana uma nova remessa de combustíveis que foi transportada em embarcações. Neste ano, por conta da seca severa, os moradores enfrentaram inúmeras dificuldades e até mesmo ações da Prefeitura foram interrompidas devido a falta de gasolina.

De acordo com o radialista Pelegrino Ferreira, residente em Santa Rosa, o litro da gasolina naquele município está sendo vendido a 9,20 reais, considerado um dos mais elevados do Acre. Isso se dá por conta de toda a logística no transporte que é feito via fluvial, visto que, não existe acesso terrestre até Santa Rosa. “Além da gasolina, outros produtos também têm preços elevadíssimos. O custo de vida em Santa Rosa é muito alto, por isso, clamamos às autoridades que nos ajude na abertura dessa estrada. Só assim, a nossa população sairá do isolamento”, frisou.

No mês de outubro, durante longo período, Santa Rosa ficou sem gasolina. As balsas que fazem o transporte não conseguiam chegar ao porto Santarosense em face da seca do rio Purus.