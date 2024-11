Uninorte realiza Campus Tour 2024 e recebe 1,5 mil alunos de Ensino Médio do Acre e Amazonas

O Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco, realiza mais uma edição do Campus Tour. A feira é uma demonstração dos cursos de graduação disponíveis na instituição para alunos de Ensino Médio de escola privada e pública.

O Campus Tour acontece nesta sexta-feira (22), das 8h às 12h e das 14h às 17h. De acordo com a supervisora comercial, Maria Luiza, o Campus Tour acontece há vários anos. “É o evento do ano que possibilita a apresentação para todas essas escolas de Ensino Médio da rede pública e privada para apresentar os espaços da instituição e mostrar tudo para eles. Muitos desses alunos não tem noção de como funciona a instituição”, explica.

Maria Luiza disse ainda que esse é o momento que a Uninorte apresenta os cursos, valores e dos meios ingressos. “É importante para eles entenderem que é possível, porque muita gente tem essa ideia de que a Uninorte é um sonho muito distante, mas na verdade é um sonho muito possível”, disse.

A Uninorte possui mais de 20 cursos de graduação nas modalidades presencial, Ensino a Distância (EaD) e semipresencial. Durante a Campus Tour, estarão disponíveis estandes com informações sobre os cursos, além de demonstrações práticas de algumas áreas, como a saúde, Direito e Educação Física.

Além de alunos de Rio Branco, a Uninorte também recebe nesta sexta-feira estudantes de municípios como Capixaba e Porto Acre, além de Boca do Acre, no Amazonas.

A aluna de 18 anos, Nicole Victoria, estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola José Ribamar Batista, é uma das visitantes do Campus Tour e revelou a expectativa para conhecer a instituição. “A expectativa são grandes, justamente porque a Uninorte é uma universidade bastante aclamada pelas pessoas e principalmente pelos alunos aqui da universidade”, explicou.

Nicole disse que pretende cursar física e se especializar em meteorologia. “Eu escolhi a física porque é uma área que me chama atenção. Eu vi a física como um ramo para poder embarcar nessa jornada da meteorologia”, explicou.

Além de Física, Nicole também afirmou que tem como segunda opção cursar Psicologia. “A área de psicanálise, neuropsicologia também me chama muito a atenção”, disse.

