Vereadora eleita é esfaqueada pelo próprio marido dentro de posto de saúde

Uma vereadora recém-eleita foi esfaqueada pelo próprio marido dentro de um posto de saúde em Rio do Campo, no Alto Vale do Itajaí. Deisi Felczak Pereira (PL) precisou ser encaminhada ao hospital de helicóptero. O homem tentou tirar a própria vida e também foi levado para atendimento médico. O quadro dos dois é considerado grave.

O ataque aconteceu por volta das 16h desta terça-feira (12), no posto de saúde da localidade de Rio da Prata. Deisi é técnica de enfermagem e trabalha na unidade onde ocorreu a tentativa de feminicídio. Ela recebeu o primeiro atendimento no hospital de Rio do Campo, mas após estabilizada foi transferida para o Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul.

Essa foi a primeira vez em que Deisi se candidatou a um cargo político. As polícias Civil e Militar ainda estão atendendo a ocorrência e não repassaram mais informações.