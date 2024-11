Vereadores engrossam o pescoço, querem mandar em prefeituras e mostram ‘hipocrisia política’

Quando uma prefeitura ou prefeito ousa dizer que vai acompanhar a eleição de uma Mesa Diretora, circos são montados. Mas quando há o movimento inverso, por algum motivo, não causa a mesma estranheza. Isso ficou claro em, pelo menos, dois episódios envolvendo a prefeitura de Rio Branco.

O primeiro, quando os vereadores se juntaram para nomear Lene Petecão como secretária da Mulher. E o segundo, quando vereadores do União Brasil ensaiaram emplacar Raimundo Castro — ambos os nomes não se elegeram — para subsecretário de Saúde.

Foram movimentos mais ostensivos que quando Bocalom disse que iria acompanhar a eleição da Mesa. Porque será que não tiveram as mesmas críticas?

BAGUNÇA NO QUINARI — A sorte é que, em Rio Branco, está assentado sob a cadeira de prefeito um forte Bocalom, que não é lá de se intimidar por essas coisas. Mesma coisa não se pode dizer de municípios como Quinari. Vereadores procuram a prefeita Rosana não para pedir, mas para solicitar secretarias. Rosana, tadinha, ouve tudo calada. Afinal, foram muitos acordos para a reeleição.

TESTE — E Rosana governa hoje olhando pro amanhã. Ela faz parte do time de prefeitos que se reelegeram pensando em uma vaga na Aleac. Sua performance nas urnas, orquestrada pelo inelegível irmão James Gomes, foi uma espécie de teste. A saber se a metodologia usada em 2024, pode ser replicada em 2026.

BOLHA — Mídias são importantes, mas são uma bolha. Têm seu nível de importância, mas retratam um cenário recortado. A prova disso é a mais recente pesquisa presidencial, que mostra Lula liderando em todos os cenários — seguido de Bolsonaro que, mesmo inelegível, permanece forte.

MDB E ALAN — O MDB está cada vez mais dentro da empreitada de Alan Rick ao governo do Acre. A afirmação não é desta santa coluna, mas de um membro do glorioso. Que vive mais pelas bandas de Brasília do que por aqui.

ÉRIKA HILTON — Enquanto parlamentares aqui e lá fora — destaque para o povo que se diz “de Deus” — se preocupam em escolher lado numa guerra, se preocupam com corpos alheios e se preocupam até em que evento uma mãe leva o filho, tem uma deputada trans (que pra esses são uma aberração) fazendo história com o que eles deveriam estar fazendo: lutando por quem precisa. O nome dela é Erika Hilton.

BOLA FORA, VELLOSO! — Eduardo Velloso foi o último deputado a manifestar-se favorável à redução das jornadas de trabalho. Bola fora da equipe do Vellosinho. Ninguém vai lembrar quem foi o terceiro, o quarto. Mas certamente irão lembrar quem foi o primeiro, e o último.

BATE-REBATE

– Vezenquando, os deputados da Aleac mostram a que vieram (…)

– (…) Derrubaram o veto do governo no projeto sobre conscientização da Lúpus (…)

– (…) Ufa!

– Não existe mandato de ex-vereador (…)

– (…) Nem de suplente (…)

– (…) O que existe é mandato de vereador (…)

– (…) De onde vem esse poder todo dos ex-vereadores que pressionamos por cargos de secretário?

– Não se assustem caso o MDB tenha, sim, candidato a governador (…)

– (…) Essa questão do comando estadual promete (…)

– (…) Com um nome bastante conhecido tentando tomar o partido lá em Brasília.

Bom final de semana!