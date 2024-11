Vídeo: PM guia crianças de escola em música com apologia à violência

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar (PM) do Tocantins guiando crianças de uma escola militar e incentivando-as a cantarem uma música que faz apologia à violência. O episódio aconteceu nessa quinta-feira (21/11), no Colégio Militar Euclides Bezerra Gerais, no município de Paranã, no sul do estado.

Os estudantes marcham e cantam, orientados pelo PM, as seguintes palavras:

“Tu vai lembrar de mim

Sou taticano [possível referência à Polícia Tática] maldito

E vou pegar você

E se eu não te matar

Eu vou te prender

Vou invadir sua mente

Não vou deixar tu dormir

E nas infiltrações você vai lembrar de mim”.

Veja:

A Secretaria de Educação do estado (Seduc-TO) diz repudiar “com veemência” o ocorrido. Em nota (leia a íntegra abaixo), a pasta sustenta que o episódio está “em total desacordo” com os valores de respeito e cidadania que devem ser cultivados no ambiente escolar.

“É importante ressaltar que este episódio é um caso isolado e não reflete a realidade das escolas cívico-militares, que desempenham papel fundamental na formação educacional no Tocantins. Essas instituições são comprometidas com a educação de qualidade, baseada no respeito, na ética e no desenvolvimento integral dos estudantes”, prossegue a a secretaria.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), determinou à Polícia Militar (PM-TO) o imediato afastamento do diretor da instituição escolar e demais militares envolvidos das atividades escolares.

O caso será investigado mediante a instauração de uma comissão de apuração. Segundo a Secretaria de Educação, o objetivo é garantir que tal ocorrência não se repita.

O Metrópoles também procurou a PM-TO, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para o posicionamento da corporação.

Leia a íntegra da nota da Seduc:

“O governo do Tocantins repudia com veemência o ocorrido nesta quinta-feira, 21, no Colégio Militar Euclides Bezerra Gerais, no município de Paranã, que está em total desacordo com os valores de respeito e cidadania que devem ser cultivados no ambiente escolar.

Tão logo soube do caso, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, determinou à Polícia Militar (PM/TO) o imediato afastamento do diretor da instituição escolar e demais militares envolvidos das atividades escolares, além de cobrar que o caso seja apurado e que todas as medidas cabíveis sejam tomadas, conforme os trâmites legais e disciplinares da instituição. Em relação à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), foi determinado a instauração de uma comissão de apuração, para investigar a situação e garantir que tal ocorrência não se repita.

É importante ressaltar que este episódio é um caso isolado e não reflete a realidade das Escolas Cívico-Militares, que desempenham papel fundamental na formação educacional no Estado do Tocantins. Essas instituições são comprometidas com a educação de qualidade, baseada no respeito, na ética e no desenvolvimento integral dos estudantes.

O Governo do Tocantins reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente educacional saudável e seguro, onde prevaleçam os princípios de disciplina, cidadania e respeito mútuo”.