“Wicked: Parte Um” chega ao Cine Araújo em Rio Branco com magia e emoção

A magia das telonas ganha vida no Cine Araújo do Via Verde Shopping. Inspirado no famoso musical da Broadway, “Wicked: Parte Um” explora os eventos que antecedem a clássica história de Oz. Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem do Reino de Oz que luta contra o preconceito por sua aparência verde incomum.

Tudo muda quando ela inicia seus estudos na Universidade de Shiz e conhece Glinda (Ariana Grande), uma garota popular e cheia de ambição. A improvável amizade entre as duas transforma suas vidas para sempre. Com cenários encantadores e uma trama repleta de emoção, este é apenas o início desta jornada mágica, cuja segunda parte já está prevista para 2025.

Para os fãs de suspense, “Herege” chega com uma narrativa intrigante, carregada de tensão. O filme acompanha duas missionárias (Sophie Thatcher e Chloe East) que, ao tentarem converter um homem excêntrico (Hugh Grant), se veem presas em uma casa repleta de segredos.

O ambiente sombrio e os comportamentos perturbadores levam as protagonistas a confrontarem suas crenças e medos mais profundos. Dirigido pela dupla de mentes brilhante Bryan Woods e Scott Beck (Um Lugar Silencioso), o longa promete deixar o público apreensivo do início ao fim.

A aclamada saga de Ridley Scott retorna com “Gladiador II”, trazendo uma nova geração para o Coliseu de Roma. Anos após a morte de Maximus, Lucius (Paul Mescal), agora adulto, enfrenta os desafios impostos por imperadores tirânicos que governam com punho de ferro. A sequência combina ação, emoção e a grandiosidade típica das obras de Ridley Scott, prometendo encantar tanto os fãs do filme original quanto novos espectadores.

Aproveite estas grandes estreias e viva uma experiência cinematográfica inesquecível, com conforto e qualidade incomparáveis.

