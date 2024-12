10ª Copinha Arasuper começa em janeiro no ginásio do Sesc

A 10ª edição da Copinha Arasuper de Futsal vai começar no dia 18 de janeiro, com 6 partidas, no ginásio do Sesc, em Rio Branco a partir das 14h. O torneio será disputado nas categorias Sub-10, 12 e 14 e é um dos primeiros eventos esportivos da temporada.

“Fechamos a competição e teremos 38 times nas três categorias. É um torneio para movimentar a garotada”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Ainda segundo o representante, o campeonato vai distribuir R$ 9 mil em premiação nas três categorias. “A premiação de 2025 será a mesma deste ano. Isso motiva os atletas”, disse.

Veja detalhes das partidas:

Sub-10

Sena Esporte x Galvez

Flamengo x Furacão do Norte

Sub-12

Sena Esporte x Flamenguinho

Escolinha do Galvez x Plácido de Castro

Sub-14

Santa Cruz x Bangu

Plácido de Castro x Cruz Azul