“À Beça”: historiador explica origem da palavra que surgiu no Acre e se popularizou; entenda

O historiador e jornalista, Thiago Gomide, publicou recentemente um vídeo nas redes sociais explicando a origem da palavra “à beça”, expressão que significa “em grande quantidade ou intensidade”, e afirma que foi criada no Acre.

Segundo ele, o dito é atribuído aos muitos argumentos usados pelo jurista sergipano Gumercindo Bessa ao enfrentar Rui Barbosa na famosa disputa pela independência do então território do Acre, que seria incorporado ao Estado do Amazonas.

“Sim, ele existe e tem haver com esse lugar, o Acre. Essa eu duvido que você conhecia”, destaca Thiago.

Veja o vídeo: