Acidente com ônibus, carreta e carro deixa ao menos 21 mortos na BR-116

Pelo menos 21 pessoas morreram em um desastre com um ônibus com 45 passageiros que bateu em um carro e uma carreta, se incendiando na rodovia BR-116, na altura do KM 286, em Lajinha, no município de Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri, na madrugada deste sábado (21/12).

O acidente ocorreu por volta de 3h30. Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais indicam que o ônibus invadiu a contramão da BR-116 depois de um pneu estourar, e colidiu contra uma carreta carregada de pedras.

Após a batida, o ônibus pegou fogo e saiu da pista, 13 pessoas saíram com vida do acidente e foram levadas para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O ônibus, da empresa ENTRAM, havia saído de São Paulo com destino a Jequié, na Bahia.

“Ao chegar no local, os militares confirmaram que se trata de um ônibus com passageiros que colidiu com uma carreta”, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Com a batida, o ônibus foi parar fora da pista, tombado. A carreta ficou atravessada com a sua carroceria sobre um carro de passeio que ficou esmagado debaixo das rodas. Os veículos pesados pegaram fogo.

Atuam no socorro a PRF, o CBMMG e o Samu.