Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 26 feridos na MG-129, em Mariana

Um acidente entre um ônibus e um caminhão baú na MG-129, na altura de Mariana, na região Central de Minas, deixou uma pessoa morta na tarde desta quinta-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo, de 40 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local.

As outras 26 vítimas que estavam no ônibus foram retiradas com ferimentos leves e receberam os primeiros socorros ainda no local do acidente. Elas foram conduzidas para um hospital de Ouro Preto. Imagens feitas por testemunhas mostram os veículos destruídos.

O Corpo de Bombeiros ainda atua na ocorrência e, segundo a corporação, foi preciso aplicar serragem na rodovia devido a um vazamento de óleo.

A dinâmica do acidente será investigada.