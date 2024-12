Acre tem mais de 5 mil vagas de estágios disponíveis em diversas áreas; veja detalhes

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) divulgou a abertura de mais de 76 mil vagas de estágio em todo o Brasil, com oportunidades disponíveis até janeiro de 2025. Para o estado do Acre são cerca de 5,5 mil vagas.

As vagas estão distribuídas em diversas regiões do país, com o Nordeste se destacando, com 25 mil vagas disponíveis. O Interior de São Paulo oferece 17 mil oportunidades, enquanto a capital paulista soma 16 mil.

As áreas com maior quantidade de vagas são Administração, Direito, Marketing, Contabilidade, Comunicação (como Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas), Construção Civil, Tecnologia e Saúde.

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo devem acessar o Portal CIEE, atualizar seus cadastros e ativar as notificações para receber convocações diretamente no celular. O portal pode ser acessado por meio do link: https://portal.ciee.org.br