A Copa do Brasil é uma das competições de futebol mais importantes e populares do país. Organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ela foi criada em 1989 e seu formato envolve clubes de todas as regiões do país.

Para a edição de 2025, 92 times de todas as regiões do Brasil disputam a taça mais concorrida do futebol brasileiro.

Vale lembrar que 80 vagas para a competição foram definidas através dos estaduais. As outras 12 foram ocupadas pelos times classificados para a Copa Libertadores da próxima temporada, além dos vencedores da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B do Brasileirão.

E o Acre?

Dois times acreanos vão representar o estado na competição. São eles: o Independência, campeão do Campeonato Estadual de 2024 e o Humaitá, vice-campeão da competição deste ano.

O atual campeão acreano, o Independência começa a temporada de 2025 com um técnico novo. Álvaro Migueis vai comandar o clube que tem a promessa de novos reforços, como o meia Nicollas, cria da base do Atlético-MG, que em 2024 defendeu o Contagem-MG e tem passagem pela base do Atlético-GO e Futgol-MG.

Já o Humaitá, acertou a contratação do Wallace Ruan, cria das categorias de base do Palmeiras.

Os dois times tem praticamente o mesmo calendário para o ano que vem. Além da Copa do Brasil, enfrentam um campeonato estadual, Copa Verde e Brasileirão da Série D.

Outra competição nacional

Os dois times também são os representantes do Acre em outra competição nacional, na Copa Verde 2025.

O pontapé inicial na primeira fase, que terá a presença dos clubes acreanos, será dado no dia 22 de janeiro. Ao todo, 24 clubes vão brigar pelo título.