A secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou nesta terça-feira (10), dados recentes informando que o estado não teve nenhum registro de casos em que houve transmissão de HIV entre mães e filhos durante gestação, parto ou amamentação.

O Comitê de Investigação e Eliminação da Transmissão Vertical da Sesacre tem feito o monitoramento de diversas doenças sexualmente transmissíveis, não somente o HIV, mas também sífilis e hepatites virais.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, falou sobre o impacto do projeto para a saúde da população e destacou a importância de se obter resultados positivos como os de 2024.

“A diminuição dos casos de transmissão vertical do HIV e o fato de não termos nenhum caso registrado em 2024 são conquistas expressivas. Isso evidencia o impacto das ações coordenadas pela Sesacre e o comprometimento com a saúde da população. A continuidade desse trabalho e o fortalecimento das ações de prevenção e cuidado são fundamentais para manter esses índices em queda e proteger as novas gerações”, disse.