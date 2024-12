Cauã Miguel Costa, de 16 anos, nascido em Senador Guiomard, no Acre, deu um passo importante em sua carreira ao assinar um contrato de formação com o Botafogo. O acordo tem validade de três anos e foi firmado no último dia 11 de dezembro.

Cauã iniciou sua trajetória no futebol aos 9 anos, participando dos Jogos Escolares Sub-11 no Sesc de Senador Guiomard. Posteriormente, a família se mudou para Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde o jovem continuou participando de competições.

Em 2023, integrou o Nação, clube de base de Joinville, onde atuou na Copa Santa Catarina Sub-17 e chamou a atenção de olheiros.

Agora no Rio de Janeiro, Cauã está realizando exames médicos e se preparando para integrar o clube carioca, atual campeão brasileiro e da Libertadores. O contrato com o Botafogo é válido até dezembro de 2027.