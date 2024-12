Acreano Matheus Camilo ganha contrato no UFC após combate na Coreia do Sul neste fim de semana

O lutador acreano Matheus Camilo, de 24 anos, venceu no último sábado (14) o combate do Z-Fight Night por decisão unânime contra tajique Nabotov Dorobshokh, na Coreia do Sul e foi confirmado como novo contratado do UFC.

O confronto ocorreu pela categoria peso-leve de até 70,4 kg. O nome do atleta foi confirmado na maior competição mundial nas redes sociais.

Matheus Camilo vinha de cinco vitórias seguidas, e conseguiu dominar o combate, segurando o ímpeto do tajique, que possuía invencibilidade em 8 lutas. O acreano venceu aplicando bons golpes.

Segundo informações, o confronto entre Matheus e Nabotov Dorobshokh foi arranjado por Dana White, dono do UFC. Ao ser questionado durante coletiva após o evento, Dana confirmou que escolheu o acreano por ser um lutador “mais completo”.