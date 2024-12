Adolescente de 16 anos é flagrado dirigindo carro com 200 kg de maconha

A Polícia Militar descobriu uma carga de 200 kg de maconha no porta-malas de um carro conduzido por um adolescente de apenas 16 anos. O rapaz foi abordado nesta sexta-feira (20), em uma rua de Joinville, no Norte catarinense.

O caso aconteceu em uma rua do bairro Aventureiro, na zona leste da cidade, por volta das 17h30. De acordo com a PM, o jovem é natural do município e possui passagens policiais por receptação e adulteração.

Os entorpecentes estavam embalados e escondidos no bagageiro do veículo. Após a apreensão da maconha e do rapaz, a polícia identificou o ponto de carregamento das drogas.

A carga pertencia a um homem de 22 anos com passagens por tráfico de drogas, posse de drogas, desobediência, resistência, porte ilegal de munição e receptação.

No local, os policiais ainda apreenderam mais 58 kg de cocaína.