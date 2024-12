Adolescente de 16 anos morre após se afogar em represa

Um jovem de 16 anos morreu afogado na tarde de terça-feira (24), em uma represa localizada na zona rural de Santa Isabel. O adolescente entrou na água acompanhado de amigos e não conseguiu sair, segundo relatos de testemunhas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h53 para atender a ocorrência e começou as buscas de forma imediata. Contudo, o corpo do adolescente só foi encontrado 9 horas depois em uma profundidade de cinco metros.

O corpo da vítima foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Orientações e cuidados com represas

Os bombeiros orientam as pessoas para não entrarem em represas, lagos ou rios sem coletes salva-vidas de tamanho adequado. Se houver correnteza e a água estiver acima do joelho, a recomendação é evitar nadar no local.

“É importante nunca nadar sozinho, crianças só devem nadar sob supervisão de um adulto, não entrar na água após ingerir bebidas alcoólicas e não mergulhar de cabeça sem conhecer o local. Em caso de emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros pelo telefone de emergência 193”, reforça a corporação.