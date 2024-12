Adressa Urach grava vídeo com nora e recebe enxurrada de críticas na web: ‘medo do próximo passo’

No registro, um vídeo encenado entre as duas, Gabi diz que para Andressa que Arthur Urach, seu namorado, está bravo porque ela abriu um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. Andressa, então, traz a cabeça da jovem até seu colo e diz: “Ai, minha nora, meu filho não sabe de nada, vem cá que a sogra te consola”.

Gabi Ayala, de 20 anos, estreou na plataforma adulta Privacy na sexta-feira (20) passada, apresentando um ensaio fotográfico em que utiliza um cinto de castidade, presente do parceiro, Arthur Urach. As imagens, capturadas pelo filho da vice-miss bumbum, mostram a influenciadora em atividades cotidianas, como cozinhar e trabalhar, enquanto usa o acessório.

“É algo que quebra a rotina. Quero que as pessoas enxerguem sensualidade nas ocasiões mais simples do dia a dia”, explicou Gabi.

Arthur Urach, no entanto, não parece ter ficado bravo. Ele mesmo iniciou recentemente sua participação no Privacy, expressou entusiasmo com a estreia de Gabi. “A Gabi tem um olhar diferenciado. Ela não quer apenas seguir o comum, mas criar algo autêntico que dialogue com todo mundo”, afirmou. O casal, que já recebeu comparações com os Kardashians do conteúdo adulto, busca inovar e se destacar em um mercado competitivo.