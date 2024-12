Alerta! Todos os principais rios do Acre subiram de nível nas últimas horas, aponta relatório

Dados divulgados pelo Boletim de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Meio Ambiente (Semeia), publicado nesta sexta-feira (27), apontam que todos os principais rios acreanos tiveram aumento de nível nas leituras divulgadas nesta manhã.

VEJA MAIS: Com subida do Rio Acre, Defesa Civil inspeciona Parque de Exposições para montagem de abrigos

O Rio Acre, que corta pelo menos seis municípios, teve elevação de volume das águas em Rio Branco, Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, e Porto Acre. Somente em Assis Brasil o afluente apresentou redução de nível, saindo de 6,58m para 5,04m na medição das 6h desta sexta-feira.

Em Brasileia, o Rio Acre atingiu a Cota de Alerta na última quinta-feira (27), e de acordo com a medição desta sexta continua subindo, alcançando a marca de 9,69 metros por volta das 6h da manhã.

O Rio Purus apresentou elevação nos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano. Já o Rio Tarauacá, também aumentou o volume nos municípios de Feijó, Jordão e Tarauacá.

As plataformas localizadas na Bacia do Rio Juruá registraram elevação de nível na leitura das 06 horas. Segundo o relatório, houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas em Cruzeiro do Sul (46,6 mm), Ponte do Liberdade (34,8 mm) e Mâncio Lima (23,4 mm).

Publicidade