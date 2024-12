Com subida do Rio Acre, Defesa Civil inspeciona Parque de Exposições para montagem de abrigos

A Defesa Civil iniciou nesta sexta-feira (27) a segunda fase do plano de contingência, haja vista que o nível do Rio Acre, em Rio Branco, ultrapassou a cota de 10m antes do meio-dia desta sexta-feira (27).

A equipe da Defesa Civil esteve no Parque de Exposições Wilde Viana para fazer a vistoria e os levantamentos necessários para iniciar os serviços, a fim de organizar o local com boxes e toda a estrutura necessária para abrigar famílias, no caso de transbordamento do Rio Acre e/ou igarapés.

“Solicitamos a disponibilidade do parque ontem e hoje voltamos ao local para providências. Nós já entramos em contato com a Secretaria Município de Cuidados com a Cidade para verificar a questão da construção dos box, visto que nossa cota de alerta é 12 m”, destacou Cláudio Falcão, secretário da Defesa Civil do município.