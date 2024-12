Amigos do Samu prestam homenagem a condutor da 01 após 20 anos de serviços no Acre

Após um “trote” dado pela equipe plantonista na noite deste sábado (27), o último plantão do tenente e condutor da 01, Francisco da Costa “Cardoso”, de 57 anos, encerrou oficialmente seus trabalhos à frente da ambulância de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Cardoso, como é conhecido pela equipe do Samu, foi chamado para uma “ocorrência” de ferimento por arma de fogo na Avenida Sobral, na região da Baixada da Sobral. Rapidamente, o experiente condutor deu o “QAP” — uma sigla usada na radiocomunicação que significa “estou na escuta” — e se colocou, pela última vez, à disposição para realizar o transporte do médico, do enfermeiro e do socorrista que compõem a equipe da 01, do suporte avançado.

O condutor saiu sem perceber que tudo não passava de um “trote”. Sua saída do “repouso” estava sendo gravada, e ele chegou rapidamente à ambulância para mais uma “ocorrência” nas ruas de Rio Branco. Na frente da sede do Samu de Rio Branco, todos os amigos e colegas do honrado condutor aguardavam ansiosamente para fazer o último registro de um homem que foi sempre amigo, parceiro, irmão, paciente, conselheiro e, acima de tudo, responsável.

Cardoso deixou um grande legado dentro da instituição e tornou-se uma referência para os condutores de ambulância que continuam aprendendo na grande escola chamada Samu.

Em discurso nesta sexta-feira, diante do anúncio de encerramento de suas atividades no Samu, amigos e colegas de farda se reuniram para falar sobre o amigo que sempre esteve ao lado deles nas ocorrências e situações extremas, ressaltando a troca de experiências ao longo do tempo.

O socorrista Manoel Júnior, que representou a classe dos condutores, aproveitou o momento para homenagear o amigo, destacando o profissionalismo e a dedicação que marcaram a trajetória de Francisco Cardoso. Ele enfatizou que, ao longo dos anos, a equipe do Samu sempre manteve a união como pilar fundamental, compartilhando o mesmo propósito de salvar vidas.

O então 2º tenente do Corpo de Bombeiros começou sua jornada no resgate de vidas há muito tempo, antes mesmo da criação do Samu, acumulando quatro anos de experiência no Corpo de Bombeiros. Em agosto de 2004, Cardoso integrou a equipe do Samu, dedicando duas décadas à linha de frente de emergências médicas, acidentes e situações de risco. Ele conduzia médicos e enfermeiros em missões críticas, sempre com dedicação total à profissão e respeito aos colegas de farda.

Agora, Cardoso vai integrar o Grupo de Voluntários do CBMAC, deixando um legado como inspiração para as novas gerações de socorristas. Ele representa o compromisso e a paixão que tornam o Samu uma instituição amada e indispensável para a sociedade.

A imprensa também faz aqui o registro do condutor Cardoso, um dos melhores condutores de ambulância do Acre, que deixou uma carreira invejável na prestação de serviços à comunidade e no salvamento de centenas de vidas. Agradecemos imensamente pelas contribuições que nos deu e pelo trato cordial com todos os jornalistas na área policial. Aqui deixamos nosso muito obrigado.

