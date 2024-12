Antes de nova cirurgia, Lula fala com ministro e brinca sobre Botafogo

Na véspera de fazer um novo procedimento cirúrgico na cabeça, o presidente Lula falou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na noite desta quarta-feira (11/12), por chamada de vídeo.

A interlocutores, o chefe da Casa Civil relatou o presidente da República parecia estar tranquilo, com a voz boa e que até brincou sobre a vitória do Botfogo no domingo (8/12).

Na vídeochamada, o presidente também perguntou a Rui Costa sobre a previsão de votação, no Congresso Nacional, do pacote de corte de gastos enviado pelo governo.

Na conversa o chefe da Casa Civil, Lula também falou sobre o novo procedimento cirúrgico ao qual será submetido na cabeça na quinta-feira (12/12) e demonstrou estar tranquilo.

Como noticiou a coluna, Lula fará fará uma “embolização das artérias meníngeas” na manhã desta quinta no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde está internado desde a terça-feira (10/12).

Segundo os médicos, o procedimento é uma “complementação” da cirurgia de emergência que Lula fez na madrugada da terça-feira (10/12) para drenar um hematoma no cérebro.