Antetokounmpo dá show, Milwaukee Bucks vence Oklahoma City Thunder e conquista a Copa NBA

A segunda edição da Copa NBA tem um dono! Nesta terça-feira (17), o Milwaukee Bucks venceu o Oklahoma City Thunder por 97 a 81, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, e se sagrou campeão.

O grande destaque da partida foi Giannis Antetokounmpo, que terminou com 26 pontos, 19 rebotes, 10 assistências, três tocos e dois roubos de bola.

Além da atuação monstruosa do grego, os Bucks contaram com uma defesa espetacular no terceiro quarto para praticamente matarem o confronto antes do período final.

O jogo começou bastante equilibrado, com o Thunder tomando a frente no primeiro quarto e Milwaukee devolvendo a diferença no segundo período. Com isso, os Bucks foram ao intervalo liderando por um ponto.

No terceiro quarto, tudo mudou. A defesa dos Bucks entrou de vez no jogo, “engoliu” Shai Gilgeous-Alexander e companhia e segurou o Thunder a apenas 14 pontos nos 12 minutos, a pior marca de Oklahoma em qualquer período nesta temporada.

Com isso, os Bucks abriram 13 de vantagem no último quarto e ficaram muito próximos do título, só tendo que administrar a vantagem até o final.