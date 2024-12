Antônio Frota e Érica Soares são os campeões da temporada 2024

Antônio Frota e Érica Soares conquistaram neste domingo, 15, em uma trilha desafiadora, em Epitaciolândia, o título do Campeonato Estadual de Mountain Bike 2024. O percurso de 29 quilômetros no ramal da Estrada Velha exigiu bastante de todos os atletas em todas as categorias.

“Conseguimos fechar a temporada com um grande desafio em Epitaciolândia. Foi uma temporada desgastante, mas conseguimos cumprir o planejamento divulgado no início do ano”, comentou o presidente da Federação Acreana de Ciclismo (FAC), Tuxauá Marques.

Outros campeões de 2024

Izaías Eduardo (Master A)

Alexandre Pinto (Master B)

Márcio Ferreira (Master C)

Antônio Jacaré (Master D)

Luciana Cavalcante (Master feminino)

Gabriel Albino (Sub-30)

Pedro Gustavo (Iniciante)

Carlos Eduardo (Júnior)