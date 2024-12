Ao som de música sertaneja, Gladson Cameli come farofa de conserva após entrevista em rádio de Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Cameli participou na manhã desta terça-feira (17), de uma entrevista no programa Gente em Debate, da rádio Difusora Acreana para falar de sua agenda de final de ano. Na ocasião, o gestor externou seu desejo em comer um tipo de farofa especifica, e foi atendido após o bate-papo.

“Eu estou com vontade de comer uma farofa de conserva com ovo e arroz ‘liguento’. O pessoal acha que é brincadeira minha, mas quem me conhece sabe. Ôh coisa boa. Farofa de conserva é para os verdadeiros. Quem é do Acre sabe o valor desse prato”, comenta.

Segundo Gladson, ele deve passar o natal com sua família em Manaus, dia 24 e volta para Rio Branco em 25 para continuar sua agenda. No dia 31, deve abrir o réveillon na capital acreana e depois segue para Cruzeiro do Sul para a festa de início de ano. E confirma que deve “curtir” a data comemorativa na cidade.

Veja o vídeo: