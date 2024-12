Após tentativas de fugas, polícia fecha o cerco e reforça segurança no presídio Manoel Neri

Uma grande movimentação de policiais foi registrada nas áreas interna e externa do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, desde o início da manhã desta segunda-feira (30).

A ação integrada acontece devido a diversas tentativas de fuga registradas na unidade nas últimas semanas, o que fez com que as autoridades decidissem reforçar a vigilância e as medidas de segurança.

Segundo informações, a Polícia Militar fechou a estrada que dá acesso à unidade prisional por volta das 5h da manhã. A ação faz parte de uma operação integrada envolvendo a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Cães farejadores estão sendo utilizados para auxiliar nas revistas e buscas, mas, até o momento, não há informações sobre itens encontrados. Segundo o presidente do instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Marcos Frank, está sendo realizada uma revista de rotina no local.

A operação segue em andamento, e novas atualizações devem ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.