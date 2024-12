Ana Vitória de Almeida Lima, de 1 ano e quatro meses, morreu após se afogar em uma geleira com água no final da manhã desta sexta-feira (13), dentro da própria residência, na Rua 21, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Segundo informações da família, a criança ainda mamava. Após ser alimentada pela mãe, Ana desceu da cama e saiu do quarto. A mãe estava distraída quando a menina acabou caindo dentro de um geleira que estava com água. A criança ficou submersa por muito tempo e já estava sem sinais vitais quando foi encontrada.

Ao perceber o afogamento, a mãe de Ana Vitória gritou pedindo ajuda aos vizinhos, que chegaram rapidamente e começaram o processo de reanimação. Um familiar conseguiu manter a calma e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O médico plantonista orientou, por telefone, como realizar a reanimação cardiopulmonar. Pouco depois, a equipe do Samu chegou à residência.

Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local e a equipe deu continuidade ao atendimento. Apesar de uma hora de manobras de reanimação (RCP), não foi possível estabilizar a criança, que faleceu ainda dentro da ambulância.

Como o corpo de Ana Vitória estava na ambulância, ela foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos. A família da criança registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla) e prestou esclarecimentos à autoridade policial.