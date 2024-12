Beyoncé e Blue Ivy encantam fãs ao dançar juntas em apresentação de natal da NFL

Beyoncé, de 43 anos, se apresentou no intervalo do primeiro Jogos de Natal da NFL, na noite dessa quarta-feira (25), em Houston (EUA), cidade natal da cantora. A performance, que foi transmitida ao vivo pela Netflix, contou com a participação de sua filha mais velha, Blue Yve, de 12.

A partida foi marcada pela disputa entre Houston Texans e Baltimore Ravens, que teve os Ravens como vencedores. Na ocasião, Bey soltou a voz com faixas de Cowboy Carter, seu oitavo álbum de estúdio, lançado em março deste ano. A abertura ficou por conta de ’16 Carriages’ e ela apareceu em cima de um cavalo branco.

Além do single, ‘Blackbiird’, ‘YA YA’ e ‘Ameriican Requiem’ fizeram parte do repertório. O espetáculo ainda contou com a participação de Blue Ivy, filha mais velha da cantora que também é mãe dos gêmeos Rumi e Sir, de 7 anos.

Blue Ivy dançou com Beyoncé no intervalo da NFL Blue Ivy dançou com Beyoncé no intervalo da NFL

A garota se juntou à banda marcial e a uma fila de dançarinos ao dançar ao som de ‘My House’ e ‘Texas Hold ‘Em’, escolhida para encerrar o show. No X, antigo Twitter, os fãs elogiaram Blue.

“Blue estava tão confiante no show de ontem. É realmente nítida a vontade que ela tem de evoluir e se aperfeiçoar”, escreveu um. “A Blue Ivy no fundo sendo a única dançarina fazendo a mesma coreografia da Bey”, deixou outro.

Além da menina, o evento contou com a participação de outros artistas como Post Malone, Shaboozey, Reyna Roberts, Tanner Adell, Brittney Spencer e Tiera Kennedy.

Vale lembrar que Bey foi eleita a maior estrela pop do século XXI pela revista Billboard. A cantora acompanha Taylor Swifit, Rihanna, Drake e Lady Gaga em um ranking com 25 artistas.