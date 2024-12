Bispo Bruno Leonardo: líder religioso que mobiliza milhões e transforma vidas

O ano de 2024 foi um marco na trajetória do Bispo Bruno Leonardo, que percorreu diversas cidades brasileiras, reunindo milhares de fiéis em encontros memoráveis. Do Norte ao Sul do país, estádios, ginásios e grandes espaços foram tomados por pessoas ávidas por uma palavra de esperança e fé. Esses eventos se transformaram em verdadeiras celebrações espirituais, com momentos de oração, louvor e testemunhos de vidas transformadas.

A grandeza desses encontros impressiona. Em algumas das maiores concentrações religiosas do ano, o Bispo chegou a mobilizar mais de 70 mil pessoas em um único evento. “Ver tanta gente buscando a presença de Deus é algo que me emociona profundamente. Cada encontro é uma oportunidade de levar a palavra e ver vidas sendo renovadas pela fé”, declarou o Bispo Bruno Leonardo.

Nas redes sociais, seu alcance é ainda mais impressionante. Com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, mais de 37 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e incontáveis visualizações, suas transmissões se tornaram fonte de consolo e inspiração para pessoas em todo o mundo. Pregações diárias, orações e mensagens de fortalecimento espiritual fizeram do seu canal uma referência internacional. “A fé não conhece fronteiras. Deus usa as ferramentas que temos para alcançar quem precisa”, afirma o líder religioso.

Com uma mensagem de renovação e recomeço, o Bispo anunciou o tema central que guiará suas pregações em 2025: “Em 2025, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar”. Para ele, essa não é apenas uma frase de impacto, mas uma promessa divina de restauração completa. “Deus tem planos perfeitos para cada um de nós. O que está quebrado será restaurado, o que está faltando será suprido e tudo que está fora do lugar será reorganizado para a honra e a glória Dele”, declarou.

Abrindo sua agenda de 2025, o Bispo Bruno Leonardo realizará um grande culto matinal no Parque de Exposições de Salvador, no dia 5 de janeiro. Gratuito e aberto ao público, o evento promete ser mais um marco de fé e celebração, reunindo milhares de pessoas em busca de bênçãos, renovação e propósito para o novo ano.