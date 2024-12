“Breve vamos entrar em um consenso”, diz Joabe sobre disputa pela presidência da Câmara Municipal

O vereador eleito de Rio Branco, Joabe Lira (UB), foi diplomado durante sessão do Tribunal Regional Eleitoral nesta terça-feira (17).

No evento, ele falou ao ContilNet sobre a candidatura dele na disputa pela Presidência da Câmara Municipal. Joabe declarou que segue dialogando com outros partidos e acredita em um ‘consenso’ com as siglas aliadas. Além dele, a base do prefeito Tião Bocalom tem Elzinha Mendonça e Samir Bestene, ambos do PP, com nomes colocados à disposição.

“A gente espera que nos próximos dias podemos fechar essa composição. Seguimos dialogando com tranquilidade e em breve vamos entrar em um consenso”.

Também no evento de diplomação, o prefeito Tião Bocalom anunciou pela 1ª vez oficialmente que Joabe Lira é o candidato dele na disputa pela presidência da Casa. Ele também defendeu que vai haver um consenso entre a sua base sobre uma definição final.