Britney Spears se muda para o México após denunciar “paparazzi cruéis”

Britney Spears anunciou nas redes sociais que se mudou para o México. A cantora, que completou 43 anos de idade recentemente, criticou a maneira com a qual os paparazzi a retratavam nos portais dos Estados Unidos.

“Realmente me machuca ver que os paparazzi faziam o meu rosto ficar desconfigurado, como se eu estivesse usando uma máscara branca de Jason. Nem se parece comigo. Os paparazzi sempre foram incrivelmente cruéis comigo, com as fotos e a maneira como eles me ilustravam para estar em algumas reportagens”, desabafou a cantora.

A estrela do pop disse que, por conta do “tratamento cruel dos paparazzi”, resolveu se mudar para o México. Britney Spears critica o tratamento dos fotógrafos de celebridades há muitos anos, afirmando que eles distorceram a imagem dela em diversas publicações.