Cantata de Natal da Escola de Música do Acre encanta Rio Branco em noite especial de fim de ano

A já tradicional Cantata de Natal, organizada pela Escola de Música do Acre (Emac), que deveria ter ocorrido neste domingo (15), junto ao acender das luzes de Natal do Governo do Estado, no Palácio Rio Branco, finalmente acontece na noite desta segunda-feira (16). O evento foi adiado devido à forte chuva que atingiu a capital na noite de domingo.

A apresentação conta com 10 músicas natalinas, cantadas em coral, tanto com adultos quanto crianças, junto com a orquestra, sendo apresentadas as seguintes canções na respectiva ordem: Primeiro Natal; Natal das Crianças; Óh, Noite Santa; Glória; Estrela de Natal; Bom Natal; Noite Feliz; e Bate o Sino.

Este é o terceiro ano que a Escola de Música participa do evento oficial do acender das luzes natalinas do Governo do Estado, contando com mais de 100 instrumentistas e cantores para a apresentação deste domingo.

O maestro Afonso Portela falou sobre a oportunidade de apresentar o espetáculo e da importância da Cantata de Natal como parte do calendário oficial do Estado.

“A cada ano que a gente monta a Cantata, ela sempre vai melhorando. A ideia é sempre fazer de uma forma mais bonita, mais interessante“, disse o maestro.

Portela revela ainda que o esperado para esta noite é um grupo de aproximadamente 150 pessoas na composição do coral em conjunto com os instrumentistas.

Além disso, o maestro comentou sobre os processos de ensaio da Cantata.

“Os ensaios da Cantata começam em agosto. A partir de agosto, começam os primeiros trabalhos para a preparação, porque, como é música polifônica, que exige que cada voz cante uma coisa diferente, cada instrumento toque uma coisa diferente, a gente precisa de um certo tempo para preparar”, explica.

Maria Clara, de 13 anos, participa pela primeira vez do evento junto à Escola de Música e conta um pouco da experiência de cantar em um momento especial nas comemorações de fim de ano da capital Rio Branco.

“Foi incrível participar, é a minha primeira vez, entrei este ano na escola, foi uma experiência incrível, a gente fica encantado. Aprender músicas, se reunir e, além de tudo, a gente tem que se dispor a estar ali. Foi muito incrível o processo, cada música, teve algumas que são difíceis, mas no final deu tudo certo. Foi muito incrível”, disse a adolescente.

Já o veterano Ney Mafioletti, que participou de todas as edições, fala sobre a importância da Cantata de Natal.

“A gente tem que elogiar o trabalho da Escola de Música, um projeto que vem trazendo já há alguns anos esses ensinamentos para a nossa juventude, principalmente adolescentes. Esperamos que seja um grande evento, que possa alegrar a todos que estiverem aqui presentes“, disse o veterano.

Fernanda Gadelha é professora na Escola de Música e conta um pouco sobre o processo dos ensaios para que todos os cantores e instrumentistas funcionem como um só durante a Cantata.

“A gente vai montando as vozes, passando as músicas e, conforme vai chegando mais próximo, a gente vai intensificando o ritmo de ensaios. A gente conta com a participação dos alunos e de pessoas da comunidade também. Então, tanto alunos da noite, da tarde, da manhã e da musicalização infantil, todo mundo participa da Cantata e é um grande desafio organizar todo mundo”, conta ela.

“São cerca de 150 pessoas, muita gente para organizar e fazer tudo isso funcionar ao mesmo tempo. Nossa expectativa é bem grande, já que é a terceira Cantata de Natal e sempre tentamos nos superar”, encerra a professora.

Veja vídeo e galeria: