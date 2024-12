Carpinteiro do interior é um dos ganhadores de um Camaro Zero KM no AcreCap e emociona a web

Roberto Andrade, carpinteiro de Tarauacá, no Acre, teve sua vida transformada ao ser um dos quatro ganhadores do AcreCap. O prêmio? Um Camaro Zero KM.

Em uma entrevista emocionada, Roberto compartilhou a alegria de sua conquista e como ela está mudando o rumo de sua vida.

“Sou Roberto Andrade, moro em Tarauacá, no bairro Concovado Conquista, e fui vitorioso de participar do AcreCap. Fui um dos ganhadores, dividindo o Camaro com outros três. Graças a Deus, esse prêmio chegou na hora certa”, disse Roberto, visivelmente emocionado com a oportunidade que o prêmio proporcionou.

Atualmente trabalhando como carpinteiro, Roberto contou que os planos para o futuro estão a todo vapor.

“Agora vou poder abrir meu próprio negócio, comprar minha transportezinho, minha motozinha e construir minha própria casa”, afirmou, destacando que a vitória não é apenas um prêmio material, mas uma chance de melhorar a vida de sua família e alcançar seus sonhos.

Acreditando que o esforço e a persistência são fundamentais para conquistar o que se deseja, Roberto exortou outras pessoas a também acreditarem.

“Acredite você também. Eu acreditei e ganhei. Acreditei legal”, finalizou o carpinteiro, deixando uma mensagem de esperança e inspiração para aqueles que, assim como ele, buscam uma mudança de vida.

Veja o vídeo: