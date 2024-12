Catamarã que naufragou estava sem registro e tinha poucos coletes salva-vidas

O catamarã que naufragou em Maragogi, no estado de Alagoas, na manhã desta sexta-feira (13), não tinha autorização para operar passeios náuticos na região. A embarcação também não contava com coletes salva-vidas suficientes para as 50 pessoas a bordo.

A embarcação não tinha registo no Cadastro Único Digital de Prestadores de Serviços de Turismo, segundo informações preliminares divulgadas pela Prefeitura de Maragogi.

O registro é obrigatório para a regularidade e segurança das atividades turísticas na região.

A Secretaria de Segurança Pública informou que vai investigar o ocorrido e confirmou a falta de coletes salva-vidas.

Naufrágio do catamarã

A embarcação que naufragou na manhã desta sexta-feira (13) contava com 50 pessoas a bordo no momento do acidente, sendo 47 passageiros e 3 tripulantes.

Um homem de 76 anos, proveniente de São Paulo morreu e uma outra pessoa foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu os cuidados necessários.

As outras pessoas a bordo foram resgatadas e não tiveram ferimentos.