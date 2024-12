Colono leva tiro na perna após discussão com vizinho na zona rural de Rio Branco

O colono Arnaldo de Souza Pereira Neto, 42 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por disparo de arma de fogo no final da tarde desta quarta-feira (4), em uma propriedade rural na Vila Manoel Marques, no Ramal Nova Esperança, no km 14 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Arnaldo estava limpando o terreno de sua propriedade quando foi surpreendido pelo vizinho, identificado apenas como João, que chegou supostamente alcoolizado e começou a discutir com a vítima, questionando por que não havia permitido a construção de um poço em seu terreno.

Com os ânimos exaltados, o filho de João, identificado como José, foi até o local da discussão e, de posse de uma arma de fogo, efetuou um disparo que atingiu Arnaldo na coxa esquerda. Após a ação, João e José fugiram do local.

Familiares da vítima ajudaram Arnaldo e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos e a estabilização do quadro clínico, Arnaldo foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram na propriedade rural, colheram informações e realizaram buscas na região para localizar José e João, mas eles não foram encontrados.

O caso segue inicialmente sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).