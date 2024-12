O elevado localizado na estrada Dias Martins será inaugurado no fim da tarde desta segunda-feira (30), às 18 horas. O investimento total foi de quase R$18 milhões e conta com 188 metros de extensão.

O local conta com espelhos d’água com iluminação de LED nas cabeceiras, além disso, estruturas laterais do elevado contam com grafites que prestam homenagem aos trabalhadores rurais e ao agronegócio.

A reta final da obra foi marcada por pequenos ajustes para a entrega, assim como instalação de letreiro que homenageia a ex-mulher do atual prefeito, Tião Bocalom, Beth Bocalom, que dá nome ao elevado.