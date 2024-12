Com mil vagas, projeto ‘Nadando para o Futuro’ está com inscrições abertas em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) informou nesta quinta-feira (19) a abertura das inscrições para o projeto ‘Nadando para o Futuro’, no colégio Armando Nogueira, em Rio Branco.

A iniciativa tem como foco estudantes da rede pública estadual de ensino médio e fundamental com idade a partir de 12 anos, mas também deve disponibilizar a entrada da comunidade.

As inscrições podem ser efetivadas no site da pasta. Nesta edição pelo menos 1000 vagas devem ser ofertadas. A data do início das aulas ainda não foi confirmada pela SEE.

“Chegou a oportunidade de dar o primeiro mergulho em um futuro cheio de aprendizado e crescimento. Não perca essa chance incrível de fazer parte dessa iniciativa. Vamos juntos construir um amanhã melhor”, destaca a secretaria.

Veja as Regras para Inscrição

Material de Natação: O aluno deve possuir o seu próprio material, incluindo touca, sunga (ou maiô) e óculos de natação.

Habilidade em Natação: É necessário que o aluno já saiba nadar. O projeto visa ao desenvolvimento das habilidades de natação, não sendo adequado para quem ainda não aprendeu a nadar.

Frequência: O aluno deve justificar qualquer ausência. Faltas não justificadas poderão resultar no cancelamento da inscrição.

“Essas regras foram estabelecidas para garantir uma melhor organização e a segurança de todos os participantes, considerando que a piscina possui 2,86 metros de profundidade e 50 metros de comprimento. Por isso, não é possível inscrever alunos menores de 12 anos”, afirma a SEE.