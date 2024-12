Com proibição de geleiras, saiba qual será o valor da latinha de cerveja no Réveillon do Arena da Floresta

Com as restrições de geleiras, isopores e garrafas dentro da área onde acontecerá a festa da virada no Arena da Floresta, a Acisa, preocupada com os valores que poderiam ser praticados pelos comerciantes, fez alguns ajustes com a cervejaria que fornecerá a bebida durante a festa.

De acordo com Patrícia Dossa, presidente da Acisa, foi combinado com os comerciantes um preço único: a cerveja custará R$ 5,00, o refrigerante R$ 6,00 e a água mineral será R$ 3,00, dentro do circuito da virada. Garrafas também serão proibidas dentro da área.

Os presentes poderão curtir os shows do Trio Furacão, Ivan de Carvalho, Mugs 2, Sandra Melo, além de grandes nomes como Léo Magalhães e Wanderley Andrade, que serão atrações nacionais na festa da virada. O Réveillon também contará com Álamo Kário.

A Economia Solidária também marcará presença no Réveillon da Família, em Rio Branco. Cerca de 70 empreendimentos ofertarão ao público um cardápio diversificado de comidas típicas regionais, com a organização da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e associações locais, valorizando a cultura e a gastronomia acreana, além dos empreendedores da região.