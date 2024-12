As 15 unidades habitacionais (casas populares) no loteamento Santa Cruz, em Rio Branco, foram sorteadas nesta quinta-feira (26), pelo Governo do Acre, através da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb). O sorteio foi transmitido ao vivo, pelo canal no Youtube e pelas redes sociais do governo do Acre.

Cerca de 1.400 seguidores do Instagram e Youtube acompanharam em tempo real.

Durante a transmissão, o primeiro sorteio foi dos grupos prioritários, sendo para pessoas com deficiência (PCD), e idosos. Na sequência, foram sorteados famílias do conjunto Andirá que tiveram suas casas comprometidas pelo desmoronamento e pessoas inscritas no aluguel social.

“Isso é um avanço do governo de Gladson Cameli, é uma promessa de campanha dele que está saindo do papel. Já entregamos 19 casas no Jequitibá, agora mais 15, no Santa Cruz e tão logo faremos a entrega de mil unidades na Cidade do Povo, além das 383 já sorteadas. Então, um balanço de 2024 é que, de fato, estamos tirando os projetos do papel, colocando em prática bastantes investimentos, que vêm gerando emprego e renda para a população acreana”, destacou o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago.

Sobre o investimento para a aquisição e construção das moradias, o titular da Sehurb destacou: “Foram investidos mais de R$ 1 milhão de reais. Cada casa custou mais de 70 mil reais, além do terreno, no valor de R$ 30 mil reais”.

Na transmissão, foram sorteados os titulares e suplentes, pois cria-se um cadastro de reserva, caso os primeiros sorteados não comprovem os requisitos e precisem ser substituídos. As casas são destinadas a famílias que cumpram os requisitos necessários para a inclusão nos programas sociais de habitação. Após o sorteio, há ainda uma segunda fase, que é a investigação social, onde a equipe da Sehurb vai confirmar todos os dados e informações contidos no ato da inscrição. Os sorteados devem procurar a Sehurb, na Rua das Acácias, no Distrito Industrial, para procedimentos protocolares, no prazo de 72 horas. A lista completa com todos os nomes vai constar no Diário Oficial do Estado e no portal da Sehurb.

Confira a lista dos sorteados:

1) MESSIAS DANTAS DE SOUZA

2) MIRLA DA SILVA DOS SANTOS

3) FRANCISCO PERES BARBOSA

4) RAIMUNDO ALVES DE ARAÚJO

5) DAYANNA DO NASCIMENTO MENDONÇA

6) NICIRLENE AGUIAR DE SOUSA

7) MISSICLEIA TEIXEIRA DA SILVA.

8) MARIA NATALISSE NASCIMENTO DE CARVALO,

9) JUANI FLORENCIO DA SILVA FILHO 10) NAAMA FERREIRA DE SOUZA

11) RAIMUNDA IRACI SOBRALINO

12) JOSÉ SILVA DA COSTA

13) CASSIO DA SILVA LEITE

14) MARIA DE JESUS MARREIRA DO VALLE

15) ANA CLAUDIA FERREIRA

Lista reserva , caso haja algum problema na apresentação dos primeiros 15 sorteados:

16) WILIAM RAFAEL DA SILVA SOARES

17) PAULO ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

18) MARIA LUCILA MARINHO CASSIANO

19) DEVANIR PEREIRA DA FROTA