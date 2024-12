Confra do ContilNet e Top Mídia, documentário Hushahu e muito mais na coluna da Jackie; VEJA

Festa de Confraternização do portal ContilNet Notícias e Top Mídia

No dia 7 de dezembro, o ContilNet Notícias e a Top Mídia se uniram para uma celebração memorável! A festa de confraternização reuniu profissionais da casa e convidados em um ambiente festivo e elegante, com uma decoração natalina de encher os olhos e um buffet sofisticado que agradou a todos os paladares.

O evento contou com a presença ilustre do governador Gladson Cameli e da secretária de Comunicação, Nayara Lessa, além de outras autoridades que abrilhantaram ainda mais a noite. Jornalistas, colunistas, parceiros e colaboradores se reuniram para celebrar as conquistas de 2024, fortalecendo laços em um clima de alegria e otimismo. Foi uma noite memorável que promete refletir em grandes realizações no próximo ano!

Lançamento do doc ‘Hushahu: Cantando com os Espíritos Ancestrais’

O Museu dos Povos Acreanos, no dia 1º de dezembro, foi palco do lançamento do emocionante documentário “Hushahu: Cantando com os Espíritos Ancestrais”. Este projeto, que retrata a trajetória inspiradora da primeira mulher a se tornar pajé no povo Yawanawa, promete resgatar e valorizar a rica cultura indígena. A produção é uma realização da Sans Filmes, em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour, e contou com o apoio da Lei Paulo Gustavo.

O evento reuniu diversas lideranças indígenas e entusiastas da produção audiovisual, que se encantaram com as apresentações culturais que marcaram a noite. Os convidados também puderam desfrutar de um delicioso coffee break, promovendo um ambiente de confraternização e troca de experiências. Um verdadeiro tributo à cultura e à resistência dos povos indígenas, “Hushahu” promete ser um marco na valorização das tradições ancestrais.

Sobre a Hushahu

Hushahu Yawanawa é uma líder espiritual que desafiou as normas culturais do seu povo, onde a liderança espiritual era tradicionalmente masculina. Crescendo imersa na cultura Yawanawa e na conexão com a floresta, Hushahu decidiu se tornar pajé, enfrentando a exclusão das mulheres nas práticas espirituais. Sua jornada envolveu um ritual de isolamento, onde adquiriu conhecimento e sabedoria. Ao se tornar pajé, Hushahu não só se tornou uma líder, mas também inspirou outras mulheres a romperem barreiras culturais. Hoje, ela é uma defensora da cultura Yawanawa e da preservação da Amazônia, lutando contra o desmatamento e promovendo a importância da conexão espiritual com a natureza.

Dose dupla

No dia 29 de novembro, as talentosas Luíza Pinheiro e Cássia Albuquerque celebraram mais um ano de vida em grande estilo. As duas, que dão um toque especial em tudo que fazem, escolheram o charmoso restaurante Paris Garden para a festa conjunta. A comemoração foi cheia de alegria e boas vibrações, reunindo familiares e alguns amigos mais próximos da dupla. Parabéns, Luíza e Cássia! Que venham muitas mais festas e conquistas!

Tião Viana e Marlúcia Cândida recebem honraria de organização internacional

A Associação dos Cavaleiros da Soberana Ordem Militar Hospitalária de Malta de Brasília e Brasil Setentrional realizou, no dia 26 de novembro, uma sessão solene de investidura dos novos Cavaleiros, Damas e Capelão da Ordem de Malta. A cerimônia teve início às 10h com uma missa solene na Catedral Militar Rainha da Paz. Durante o evento, o ex-governador do Acre, Tião Viana, foi agraciado com o título de Templário e Cavaleiro, enquanto sua esposa, Marlúcia Cândida, foi homenageada como Dama. Vale ressaltar que essa é uma organização internacional católica e poucos convidados ao redor do mundo recebem tais honrarias.

A Ordem de Malta, criada no século XI, em 1048 na Palestina, é a mais antiga Ordem hospitalar do mundo. Hoje presente com Embaixadas em 120 países tem sua maior contribuição na administração de centenas de campos de refugiados nas áreas de conflito que abundam mundo a fora. No Brasil se dedica a primeira infância, assistência social e historicamente aos cuidados dos hansenianos.

Pachafesta encerrou o Pachamama com chave de ouro, na Casa do Rio

O Festival Internacional Pachamama – Cinema de Fronteira encerrou sua 12ª edição neste sábado, 14, com uma grande celebração cultural na Casa Rio, em Rio Branco. A tradicional Pacha Festa, comandada pela banda boliviana Sobre Cuerdas, marcou o fim de uma semana intensa de atividades que reafirmaram o festival como um dos eventos mais importantes do audiovisual no Acre.

Após três anos de pausa, o festival voltou com força total, oferecendo uma programação diversificada que incluiu mostras de filmes, masterclasses, homenagens e debates. Durante a penúltima noite, o evento emocionou o público com as homenagens a Rose Farias, produtora e diretora reconhecida por sua atuação no cinema amazônico, e Clemilson Farias, cineasta com trajetória marcada pelo fortalecimento do audiovisual na região. Vale ressaltar que as sessões foram lotadas e tiveram debates enriquecedores. Além de uma programação cultural que mobilizou artistas e público, o festival se consolidou como um espaço de resistência e valorização da produção artística de fronteira.

O Festival Pachamama foi produzido pela Saci Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo e apoio do Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM).



Festival percorreu 2.5 km em três etapas

Neste ano, o evento percorreu um total de 2.545 km, em três etapas que uniram o Brasil, Bolívia e Peru, conectando cidades amazônicas e andinas em uma jornada cultural. O festival iniciou sua rota pelo interior do Acre, passando por Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil, e cruzando por Cobija (Bolívia), e Puerto Maldonado (Peru). Essa etapa destacou a importância da integração cultural entre os dois países, promovendo cinema e atividades artísticas em regiões de fronteira.

Já a segunda etapa levou o festival ainda mais longe, explorando as cidades peruanas de Cusco, Moyobamba, Lamas e Pucallpa. O trajeto conectou culturas amazônicas e andinas, reforçando o compromisso do festival com a valorização da diversidade latino-americana. Após duas grandes etapas, foi a vez de retornar ao Acre, onde o festival ocorreu, de 10 a 14 de dezembro, em Rio Branco e Senador Guiomard (Quinari). Além de encerrar com a tradicional Pacha Festa. Com essa edição histórica, o Pachamama não só voltou ao cenário cultural, após três anos sem ocorrer por causa da pandemia, como também fortaleceu a conexão entre povos e territórios através da arte e do cinema.

Reencontro Musical: A Banda Gaia Brilha Novamente

Na noite do dia 23 de novembro, a Confraria Gastro Bar foi o cenário de um reencontro que fez o coração de muitos bater mais forte. A Banda Gaia, após 12 anos de pausa, voltou a encantar o público! O carismático vocalista Paolo Sanna, diretamente da Itália, trouxe na bagagem não só sua voz marcante, mas também a energia contagiante que sempre caracterizou a banda que liderou entre 2002 e 2012.

Mesmo com a chuva fininha que insistia em cair, a casa ficou lotada de antigos fãs e novos admiradores da música afro-latina, todos prontos para celebrar essa volta triunfal. E que volta! Com quatro novos integrantes, a Banda Gaia prometeu uma noite de paz, alegria e, claro, muita boa música. E cumpriu com louvor!

Quem teve a sorte de vivenciar a efervescente cena cultural acreana nas décadas de 2000 a 2010 sabe bem do que estamos falando. Os shows da Banda Gaia eram vibrantes, misturando ritmos africanos e latinos com uma pitada de outras culturas. E, ao que parece, essa mistura mágica continua a fazer sucesso! Foi uma noite para recordar, dançar e celebrar a música que une e transforma. Que venham mais reencontros como esse. E viva a cultura!

Bento Marques ministra cursos em Montevideo-Uruguai

O yogue e massoterapeuta Bento Marques decidiu empreender uma nova jornada. Com a mala cheia de conhecimentos, ele deixou momentaneamente as montanhas e as energias vibrantes de Alto Paraíso de Goiás, rumo a Montevidéu, no Uruguai, para uma temporada profissional no acolhedor Espacio Adi Shakti, onde está ministrando cursos de cristais, yoga dourada e meditação. Bento, com sua sabedoria e alegria contagiante, se tornou não apenas um professor, mas um guia e um farol de luz para aqueles que cruzam seu caminho.

Futura médica

As famílias Oliveira e Gasperini estão em festa! Isabella Oliveira, neta do querido auditor aposentado do TCE-Acre, Antonio José Oliveira, foi aprovada no vestibular de Medicina da UNIFUNEC, em Santa Fé do Sul-SP. Filha de Raquel e Marcos Gasperini, Isabella é um orgulho para todos que a conhecem. Residente em Paranaíba-MS, ela certamente trilhará um caminho de sucesso em sua nova jornada. Parabéns, Isabella!

Homenagens ao Dia da Cultura Ayahuasqueira

No último dia 22 de novembro, a Assembleia Legislativa do Acre foi palco de uma emocionante sessão solene em homenagem ao Dia da Cultura Ayahuasqueira, celebrado no dia 24. O evento foi uma verdadeira ode à rica tradição e espiritualidade que envolvem essa prática ancestral. Entre os homenageados, figuraram grandes nomes como Toinho Alves, do Alto Santo, e o querido Padrinho Francisco Hipólito, da Casa de Jesus Fonte de Luz. Também estiveram presentes o Mestre Jair Gabriel da Costa, da União do Vegetal, e a Secretária de Estado Francisca Arara, representando os Povos Originários, além do Procurador de Justiça Cosmo Lima de Souza.

Em uma linda homenagem póstuma, lembramos com carinho dos Mestres Adamir e Braga, que deixaram um legado inestimável, representados por suas esposas, C. Conceição e C. Dionéia Braga. Parabéns ao deputado Luiz Gonzaga, presidente da Casa, pela iniciativa de promover um evento tão significativo e envolvente.

Tour Natalino do Boti com Influenciadores Digitais

No dia 16 de dezembro, o Boticário promoveu um encantador Tour Natalino em Rio Branco, reunindo influenciadores digitais em uma noite repleta de magia. A programação teve início com uma visita ao centro histórico da cidade, onde todos puderam admirar a linda decoração e iluminação natalina nas praças da Revolução e do Palácio Rio Branco, fazendo paradas estratégicas para registros memoráveis.

O grupo seguiu para o Via Verde Shopping, onde foi calorosamente recebido pelo franqueado Rafael Figueiredo e a equipe administrativa do shopping. A animação tomou conta do grupo no Pórtico de Natal do Boti, um espaço super instagrámavel montado em frente à entrada A do shopping. A festa continuou com um cortejo natalino até a loja do Boticário, onde os influenciadores puderam explorar as opções de kits e combos especiais para as festas de fim de ano. A experiência ainda incluiu a entrega de lindos kits de presentes, que deixaram todos radiantes.

Para encerrar o tour com chave de ouro, a administração do shopping levou o grupo até a casa do Papai Noel, onde receberam mais presentes da marca O Boticário. O tour foi guiado com maestria por Thaly Figueiredo, do Destino Acre, que garantiu que todos desfrutassem de um dia inesquecível.

Confra do #TeamBoti

No dia 17, o Boticário promoveu uma confraternização especial para celebrar o sucesso de sua parceria com a imprensa acreana. O encontro, realizado no charmoso Coffee House, reuniu colunistas sociais e editores de portais e sites em um ambiente descontraído e festivo. Os convidados foram recepcionados com um elegante coquetel natalino, que trouxe à tona o espírito da temporada. Durante a celebração, o porta-voz da marca, Wellington Reis, apresentou os encantadores kits e combos natalinos. Além disso, todos os presentes saíram com um kit de Natal, uma surpresa que alegrou ainda mais a noite.

Agradecemos à empresária Eveline Alencar e sua dedicada equipe pela linda festa. Gratidão também à Alugue Fest, responsável pela decoração, que trouxe um toque especial ao evento. Um brinde ao sucesso dessa parceria e aos momentos de celebração que estão por vir!

