Conta oficial do Deracre é hackeada e novo perfil é criado para atualizações

A conta oficial do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) foi invadida por hackers na noite desta quarta-feira (18), comprometendo o acesso da instituição ao perfil utilizado para comunicação oficial com o público.

Em resposta ao incidente, a presidência do órgão, liderada por Sula Ximenes, emitiu um comunicado informando que as medidas necessárias estão sendo tomadas para reaver o controle da conta original.

Enquanto a situação é resolvida, foi criado um novo perfil oficial no Instagram para assegurar que a população continue recebendo informações sobre os projetos e atividades do Deracre. Os cidadãos são orientados a seguir o perfil @deracre_ para obter atualizações diretas e confiáveis.

O ataque representa mais um exemplo do aumento de crimes virtuais que têm afetado instituições públicas em todo o país. O Deracre reforça o compromisso de manter a transparência e a segurança das informações, e promete atualizações regulares sobre o andamento do caso.

Nota oficial: “Infelizmente, nossa conta oficial foi hackeada. Estamos tomando as medidas necessárias para solucionar o problema, mas enquanto isso, acompanhem as atualizações no novo perfil oficial: @deracre_. Agradecemos pela compreensão e apoio! Presidente do Deracre, Sula Ximenes.”