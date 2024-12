Cooperativas recebem cestas básicas do governo federal destinadas à produtores rurais vítimas da seca severa e das enchentes

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar no Acre (MDA), realizou esta semana a entrega de cestas básicas para cooperativas de Rio Branco. A iniciativa visa beneficiar trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar que foram vítimas de enchentes e da estiagem em 2024.

A ação foi coordenada pelo MDA e o Sistema OCB. Foram beneficiadas sete cooperativas: Cooperativa de Produtores Rurais do Quixadá (Cooperquixadá); Cooperativa Amigos Solidários, localizada no Polo Hélio Pimenta, Estrada de Porto Acre; Cooperativa Coopermix; Cooperativa de Produtores e Produtoras da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Polo Geraldo Fleming (Coopafs); Cooperativa AcreVerde, da Baixa Verde; Cooperativa Liberdade, no Belo Jardim; e a cooperativa Coopafes.

Ao todo, mais de 61 mil cestas básicas, com 21,5 kg de itens essenciais como arroz, feijão, açúcar e óleo, serão distribuídas em 18 municípios do estado. A ação é uma resposta do governo Lula às dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares devido à seca, especialmente nas comunidades rurais mais vulneráveis.

O superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga, destacou a importância da medida. “Com grande satisfação, estamos realizando esta entrega para apoiar os agricultores familiares de 18 municípios. Em Rio Branco, onde a Prefeitura não fez solicitação de cestas básicas ao Governo Federal, nós, do MDA, tomamos a iniciativa e pedimos para que os produtores não ficassem desassistidos. Começamos as entregas pelo Quixadá, uma das regiões mais afetadas pela estiagem e seguimos ao longo da semana entregando cestas para outras seis cooperativas de Rio Branco. Estamos trabalhando em parceria com cooperativas, sindicatos e associações, que ajudam a identificar as famílias e comunidades que mais necessitam. Nos próximos dias, intensificaremos nossos esforços para levar esse suporte a quem enfrentou tantas dificuldades este ano”, afirmou Braga.

O presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha, disse que a entrega das cestas reafirma o compromisso do governo federal com a agricultura familiar e a segurança alimentar, além de fortalecer a rede de apoio às comunidades rurais acreanas em tempos de crise. “O presidente Lula tem um olhar atencioso com a agricultura familiar e a economia solidária, a prova disso é o restabelecimento de políticas públicas voltadas para o setor, nós somos muito gratos ao governo federal, na pessoa do Cesário, que dirige o MDA no Acre, por ter lutado para incluir as cooperativas para receberem esses alimentos, nossos produtores sofreram muito com as enchentes e com as secas, e agora terão um alento”, disse.

O presidente da Cooperquixadá, Antonino Torres, ressaltou a importância que esses alimentos terão para as famílias, sobretudo agora próximo ao Natal. “Nós cadastramos 100 famílias de produtores e produtoras rurais da nossa comunidade, pessoas que foram muito afetadas tanto com as enchentes quando alagou, quanto com a seca no verão, agora que esses trabalhadores estão se reerguendo, esses alimentos chegam em boa hora, sobretudo agora perto do Natal, onde muitas famílias que não tinham condições de ter uma ceia, agora terão. Nós somos muito gratos ao governo do presidente Lula que olha por nós, ao MDA na pessoa do Cesário, ao Sistema OCB na pessoa do Valdemiro e a todos os parceiros”, afirmou.

Quem também fez questão de agradecer a cesta recebida foi a produtora de hortaliças, verduras e frutas do Quixadá, Dorinete Portela. “Nós passamos um ano de muitas dificuldades aqui porque a seca, a estiagem impediu que a gente plantasse, e as contas até agora ainda não fecharam, essa cesta veio num bom momento para nos ajudar. Gratidão!”, disse.

A presidente da Cooperativa Liberdade, Janete Silva, agradeceu a ação solidária. “Estamos muito felizes por termos sido agraciados com estas cestas, nossa comunidade é muito carente e sofre todos os anos com as enchentes, e este ano sofreu também com a seca. Esses alimentos chegam em boa hora, um verdadeiro presente de Natal para essas famílias, só temos gratidão ao Sistema OCB que está sempre auxiliando e apoiando a nossa cooperativa, e aos parceiros como o MDA, na pessoa do Cesário Braga, e também ao governo federal do presidente Lula por ter esse olhar especial para os que mais precisam”, disse.

Já Regiane Rocha da Silva, que também é produtora rural do Quixadá, disse que este será um Natal de mesa farta. “Nós agradecemos muito por essa ajuda que chega do governo federal através da Cooperativa para nós que somos produtores familiares, toda ajuda é bem-vinda e este ano teremos um Natal de mesa farta!”, fez questão de pontuar.

A presidente da AcreVerde, Fátima Maciel, destacou a importância da ação para as famílias da agricultura familiar, enfatizando que, embora possa parecer simples, a doação das cestas básicas faz uma grande diferença no dia a dia dessas comunidades

“Gostaria de agradecer imensamente ao superintendente do MDA e ao nosso superintendente da OCB, que nos proporcionaram este verdadeiro presente de Natal antecipado. Esse sacolão pode parecer simples à primeira vista, mas faz uma enorme diferença na vida de muitos produtores aqui da zona rural. Para nós, é como se o Papai Noel tivesse chegado mais cedo, trazendo alegria e esperança. Muito obrigado a todos, um abraço carinhoso, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que Deus abençoe a cada um de vocês”.

Participaram do ato de entrega das cestas o superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga, o presidente do Sistema OCB, Valdemiro Rocha; o secretário de Estado de Agricultura, José Luiz Tchê; a superintendente da Conab no Acre, Alessandra Ferraz, o coordenador da Unisol Acre, Carlos Omar; a representante da SENAES no Acre, Camila Marcelino, além de outras autoridades.