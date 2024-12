Corinthians derrota o Galvez na 2ª Super Copa Capital Sub-17

O Corinthians derrotou o Galvez por 4 a 1 nesta terça, 3, no estádio JK, em Brasília, no Distrito Federal, pela segunda rodada da primeira fase da 2ª Super Copa Capital.

A equipe acreana conseguiu realizar uma partida mais equilibrada em relação a estreia, mas a diferença técnica e tática ficou evidente durante todo o confronto.

Boas conversas

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, destacou as boas conversas com os dirigentes dos grandes clubes brasileiros presentes em Brasília.

“Estamos apresentando um produto. Precisamos evoluir, mas os primeiros passos são importantes para a construção do trabalho”, afirmou Igor Oliveira.

Despedida do torneio

Sem chances de classificação, o Galvez enfrenta o Capital, do Distrito Federal, na quinta, 5, às 8 horas (hora Acre), na despedida da competição.