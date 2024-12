Ulysses fortalece tratamento oncológico no Acre com R$ 100 mil para a Associação Amigos do Peito

O Deputado Federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população acreana ao destinar R$ 100 mil em emenda de custeio para a Associação Amigos do Peito (AAPEI). A instituição, que desde 2002 atua no acolhimento e apoio a pacientes oncológicos, receberá os recursos para fortalecer suas ações de assistência às pessoas em tratamento contra o câncer.

A AAPEI, localizada em Rio Branco, é referência no estado por sua atuação junto a pacientes oncológicos e seus acompanhantes, especialmente aqueles vindos do interior do Acre. A associação oferece uma casa de passagem que atende, em média, 32 usuários por mês. Além do acolhimento, a instituição realiza transporte para consultas e exames, busca por doações e orienta os pacientes em questões burocráticas e administrativas, proporcionando suporte integral durante o tratamento.

O valor destinado pelo parlamentar será investido na aquisição de materiais de consumo, alimentação, produtos de limpeza e itens de escritório. Esses recursos garantirão a manutenção de um ambiente seguro, higienizado e acolhedor, essenciais para o conforto e o bem-estar dos pacientes, muitos dos quais possuem sistemas imunológicos comprometidos devido à doença e ao tratamento.

Novos investimentos anunciados para 2025

Durante a visita, Coronel Ulysses se comprometeu a ampliar o apoio à AAPEI no próximo ano, destinando recursos adicionais para a criação de um novo alojamento. A iniciativa visa aumentar a capacidade de atendimento da associação, garantindo que mais pacientes oncológicos e seus acompanhantes, especialmente do interior do estado, possam contar com um espaço adequado para acolhimento durante o tratamento.

O deputado destacou a importância do trabalho realizado pela associação e o impacto positivo da ampliação da estrutura:

“O trabalho realizado pela Associação Amigos do Peito é fundamental para garantir dignidade e qualidade de vida aos pacientes que enfrentam o desafio do tratamento oncológico. Nosso compromisso é ampliar esse apoio, permitindo que mais pessoas sejam acolhidas e cuidadas com a atenção que merecem.”

A presidente da associação, Maria Barbosa, agradeceu pela destinação dos recursos e pelo compromisso com o futuro da entidade:

“Esse aporte financeiro e o anúncio de novos investimentos para a criação de um segundo alojamento mostram o quanto o deputado está sensível às necessidades dos pacientes que enfrentam o câncer. Esse apoio é essencial para continuarmos a oferecer acolhimento e suporte de qualidade.”

Com essas ações, o Deputado Coronel Ulysses demonstra mais uma vez sua dedicação em fortalecer as iniciativas sociais que promovem saúde, cidadania e cuidado para os acreanos que mais precisam.