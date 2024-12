Criança de 9 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica em Cruzeiro do Sul

Um menino de 9 anos morreu no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, na última segunda-feira (9), com suspeita de dengue hemorrágica. A Vigilância Epidemiológica investiga o caso para confirmar a causa da morte.

Morador do bairro Cruzeirão, o menino havia procurado atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na quarta-feira (4), onde foi medicado e liberado.

No sábado (7), foi internado no Hospital do Juruá devido ao agravamento do quadro e transferido para a Unidade de Terapia Intensiva, onde veio a falecer dois dias depois.

O pediatra Rondney Brito, que o atendeu, relatou: “Já entrou com dengue C. Com sinais de alarme de dengue. Isso é a classificação de gravidade da dengue. A gente classifica em A, B, C, D de acordo com os sinais de gravidade e o protocolo de conduta.”

A direção do Hospital do Juruá não se pronunciou sobre o caso. Diane Carvalho, representante da Sesacre em Cruzeiro do Sul, explicou que o caso ainda está sendo investigado. “Ainda estamos em processo de investigação nesse momento,” afirmou.

O secretário Municipal de Saúde, Áureo Neto, destacou que, apesar de uma redução de 19% nos casos de dengue de janeiro a dezembro deste ano, houve aumento em dezembro devido às chuvas.

“Estamos monitorando os bairros e entrando com borrifação. Nós vamos fazer coletas de exames e garantir soro de hidratação oral em todas as nossas Unidades Básicas de Saúde. A determinação do prefeito Zequinha Lima é para intensificar todas as nossas ações para combater a doença. Precisamos que a população esteja atenta com os cuidados de sempre nos quintais e também aos sintomas da dengue. Com febre procure as unidades” enfatizou.

As informações são do site O Alto Acre.