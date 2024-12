Desastres aéreos mataram 119 pessoas no Brasil em 2024; relembre os acidentes

A queda de um avião em Gramado (RS) neste domingo (22) marca um segundo semestre fatal na aviação brasileira. Os 10 mortos já confirmados — além de outros feridos em estado grave — se somam a outros 72 óbitos só nos últimos seis meses. Ao todo, já são 119 vidas perdidas em acidentes com aeronaves desde o início do ano, sendo o caso da Serra Gaúcha o segundo pior, atrás apenas da queda do avião da VoePass, em Vinhedo (SP), no dia 9 de agosto.

Relembre os principais acidentes aéreos de 2024

Acidente aéreo em Gramado, neste domingo (22) (Foto: Maurício Tonetto, Divulgação, Secom) Primeiro acidente aéreo de 2024 foi envolvendo helicóptero em Capitólio (MG) (Foto: Divulgação) Queda de helicóptero no Maranhão, no mesmo dia do acidente em Capitólio, foi a segunda morte deste ano (Foto: Divulgação) Queda de monomotor em Itapeva (MG) deixou sete mortos, sendo cinco da mesma família (Foto: Divulgação) Avião caiu em Barreiras, na Bahia, e matou três pessooas em 2 de março deste ano (Foto: Divulgação) Três mortos em queda de avião em Manoel Urbano, no Acre, em 18 de março (Foto: Divulgação) Três mortos também na queda de uma aeronave em região de difícil acesso na cidade de Barcarena, no Pará, em 10 de maio (Foto: Divulgação) Único acidente aéreo com morte em SC neste ano ocorreu em Garuva, em junho (Foto: Divulgação) Queda de avião deixou três mortos em Birigui, no interior de São Paulo, em 3 de agosto (Foto: Divulgação) Maior desastre aéreo brasileiro desde 2007, queda do ATR-72 da VoePass deixou 62 mortos (Foto: Divulgação) Cinco mortos em queda de avião na cidade de Apiacás, no Mato Grosso, em 15 de agosto (Foto: Divulgação) Acidente aéreo em Gramado, neste domingo (22) (Foto: Maurício Tonetto, Divulgação, Secom) Primeiro acidente aéreo de 2024 foi envolvendo helicóptero em Capitólio (MG) (Foto: Divulgação)

Desde o dia 2 de janeiro, já são 23 ocorrências com óbitos envolvendo quedas de aviões e helicópteros no Brasil. A primeira delas foi registrada em Capitólio (MG), quando um helicóptero caiu no Lago de Furnas. A aeronave afundou, deixando um morto e outras duas pessoas feridas. No mesmo dia, outro helicóptero caiu no interior do Maranhão, levando à morte o piloto que fazia a pulverização de agrotóxicos em uma fazenda na cidade de Santa Luzia.

Ainda em janeiro ocorre o mais grave dos acidentes do início do ano: um Piper PA-46 se desintegrou no ar durante um voo de Campinas (SP) a Belo Horizonte (MG) e caiu na cidade de Itapeva (MG), causando a morte de sete pessoas. Marcílio Franco da Silveira, de 42 anos, André Rodrigues do Amaral, 40, Raquel Souza Neves Silveira, 40, Antônio Neves Silveira, de 2 anos, Fernanda Luísa Costa Amaral, de 38 anos, Geberson Henrique Tadeu Chagas Pereira, piloto, e Gabriel de Almeida Quintão Araújo, copiloto, morreram na hora.

Morte em SC

Já o único acidente com vítimas fatais ocorrido em Santa Catarina neste ano foi registrado em Garuva, no Norte do Estado. Um avião modelo Beech Aircraft, de 1982, desapareceu após tentar contato com a torre de comando do aeroporto de Joinville. Antônio Augusto Castro e Geraldo Claudio de Assis Lima, passageiro e piloto, respectivamente, estavam na aeronave que havia decolado de Governador Valadares (MG) e tinha como destino Florianópolis.

O empresário mineiro Antônio, morto na queda de avião, trabalhava no ramo da construção e, recentemente, tinha fechado contrato para obra em Santa Catarina. O advogado Alaor Esteves, irmão da vítima, afirmou que Antônio Augusto estava viajando com frequência para o Estado. O empresário havia comprado a aeronave há cerca de um mês e estava a caminho de SC para fazer a vistoria em uma obra.

Destroços do avião (Foto: Corpo de Bombeiros Militar) Antônio Augusto Castro (Foto: Redes Sociais, Reprodução) Geraldo Claudio de Assis Lima (Foto: Redes Sociais, Reprodução) Destroços do avião (Foto: Poliana Rodrigues, NSC TV Joinville) Destroços do avião (Foto: Corpo de Bombeiros Militar) Equipes nas proximidades do local do acidente (Foto: Poliana Rodrigues, NSC) Destroços do avião (Foto: Corpo de Bombeiros Militar) Bombeiros atuam nos destroços (Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) (Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) Bombeiros no local da queda (Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) Região onde o avião caiu (Foto: Poliana Rodrigues, NSC) (Poliana Rodrigues, NSC TV) Destroços do avião (Foto: 2ª Companhia do Batalhão de Aviação, Divulgação) Local por onde aeronave passou (Foto: Reprodução) Helicóptero acionado para dar suporte na ocorrência Região onde o avião caiu (Foto: Poliana Rodrigues, NSC) Helicóptero acionado para dar suporte na ocorrência Região onde o avião caiu (Foto: Poliana Rodrigues, NSC) Helicóptero acionado para dar suporte na ocorrência Região onde o avião caiu (Foto: Poliana Rodrigues, NSC) Local em que ocorreu a queda é de difícil acesso (Foto: Poliana Rodrigues, NSC TV) Avião da FAB fez buscas na região de Santa Catarina por aeronave de pequeno porte desaparecida (Foto: Flight Radar) Destroços do avião (Foto: Corpo de Bombeiros Militar) Destroços do avião (Foto: Corpo de Bombeiros Militar) Antônio Augusto Castro (Foto: Redes Sociais, Reprodução)

Tragédia da VoePass

Em 9 de agosto deste ano, o Brasil viu o maior desastre aéreo desde 2007. Um ATR-72 da empresa VoePass caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo matando todas as 62 pessoas a bordo — 58 passageiros e quatro tripulantes. Desde o episódio do voo TAM 3054, 17 anos atrás, não morriam tantas pessoas em uma única ocorrência. À época, a aeronave — um Airbus A320 — passou reto no aeroporto de Congonhas, matando 187 pessoas a bordo e outras 12 que estavam em solo.

Sobre o acidente da Vopeass, as investigações preliminares indicam que uma falha no sistema de antigelo do avião pode ter sido a causa principal do acidente. O sistema foi acionado três vezes durante o voo, mas, em um momento crucial, o avião voou por seis minutos com um aviso de gelo sem que o sistema de degelo fosse ativado. As investigações ainda estão em andamento e o relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) ainda não foi divulgado.