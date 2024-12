Diretor é acusado de sumir com dinheiro de formatura de crianças

O diretor de uma escola pública de São Paulo é acusado de estelionato por “sumir” com o dinheiro da viagem de formatura de alunos do ensino fundamental, com idades entre 5 e 10 anos de idade. O valor levado seria de aproximadamente R$ 30 mil.

O caso aconteceu na Escola Estadual Prudente de Moraes, no Bom Retiro, região central da capital paulista. De acordo com a denúncia, o diretor Danyllo Elcio da Rocha Leite organizou uma viagem a um parque, que aconteceria em outubro e foi adiado para novembro. No entanto, perto da data do passeio, ele teria informado aos pais que a viagem não poderia acontecer e que devolveria o dinheiro.

Sem cumprir com o combinado, Danyllo pediu exoneração do cargo no fim de novembro e está afastado da escola, conforme a Secretaria Estadual da Educação (Seduc). De acordo com portaria publicada no Diário Oficial, obtida pelo Metrópoles, o diretor alegou “motivos particulares” para a saída.

A pasta ainda afirmou que o diretor já responde a uma apuração preliminar que poderá se tornar processo administrativo e resultar em um afastamento definitivo do serviço público.

“A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (Seduc-SP) e a Diretoria de Ensino da região Centro foram informadas do caso na terça (3/12) e promoveram uma diligência na escola hoje (5) para apurar o caso e identificar todos os responsáveis e, assim, tomar as medidas cabíveis”, disse a pasta, em nota.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que foram localizados três registros de estelionato relacionados ao caso. “Equipes do 2º Distrito Policial (Bom Retiro) realizam diligências para apurar o número de envolvidos, bem como identificar o autor do crime e possíveis testemunhas”, afirmou.

O Metrópoles entrou em contato com Danyllo Elcio da Rocha Leite, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.