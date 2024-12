Discussão entre irmãos durante bebedeira e partilha de terras quase termina em morte no interior do Acre

Ezaquiel Neto dos Santos, de 22 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de terçado desferido pelo próprio irmão na noite deste sábado (14), durante uma bebedeira em família, em uma propriedade rural localizada no km 59 da BR-317, na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações do senhor Edmilson, pai dos irmãos, os filhos estavam bebendo no quintal da residência quando começaram a discutir sobre a divisão de terras. Com a discussão ficando mais acalorada, o acusado, identificado como Evandro, tomou posse de um terçado e desferiu um golpe no abdômen de Ezaquiel. Após a agressão, Evandro fugiu do local por uma área de mata.

Ao ver o filho ferido no abdômen, o pai levou Ezaquiel para dentro de casa e acionou o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar para pedir ajuda. Os militares compareceram ao local e conduziram a vítima ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. Devido à gravidade da lesão, foi necessário transferi-lo para o pronto-socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada com estado de saúde estável.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia e está sendo investigado como tentativa de homicídio.